Силы обороны разбили десятки БМП, танков и артсистем.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки "демобилизовали" еще 1060 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня, 28 февраля, потери России в войне уже составляют 412 610 человек.

Также Силы обороны уничтожили много вражеской техники, в частности:

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танков - 6570 (+14);

боевых бронированных машин - 12508 (+14);

артиллерийских систем - 1029 (+20);

средства ПВО - 688 (+2);

самолетов - 342 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24),

автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47);

специальная техника - 1594 (+6).

Кроме того, украинские войска поразили 1000 РСЗО, 235 вертолетов, 1912 крылатых ракет, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.

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За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По данным ISW, российские оккупанты пытаются использовать тактические возможности, которые появились после захвата Авдеевки. Они поддерживают относительно быстрый темп наступления, пытаясь продвинуться до того, как ВСУ установят более сплоченные и сложные для прохождения оборонительные линии в этом районе.

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