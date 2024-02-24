Также в ГУР рассказали, как взаимодействуют с российскими партизанами.

Западные страны предоставляют Украине "бесценную" разведывательную информацию, в частности о местах запуска российских ракет по Украине. Об этом в интервью британскому изданию The Telegraph рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Мы очень широко используем способности, которые нам предоставляют страны-партнеры. Но это никоим образом не подменяет нашу работу. Только дополняет и добавляет разведданных, по которым мы должны принимать решения. К примеру, для нас часто является критической информация о запусках ракет с рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной разведки. Это неоценимый вклад", - пояснил он.

По словам Буданова, "специальные агентства из западных стран" также помогают выискивать российских шпионов, которые пытаются отслеживать поставки западного оружия в Украину.

Видео дня

Он также рассказал, что с началом войны ГУР значительно увеличил свой штат - в первую очередь за счет боевых подразделений и подразделений технической разведки. При этом ГУР имеет определенное сотрудничество с независимыми от него полупартизанскими движениями, которые существуют в самой России.

"Понятно, что во время войны разведка отвечает не только за сбор данных, но и за проведение специальных операций. Работа с большими группами людей - можно назвать их партизанами - это лишь малая часть нашей деятельности. Мы помогаем им, поддерживаем их и взаимодействуем с ними, иногда просим их выполнить какие-то задачи. Но это не такое массовое явление, как кажется", - рассказал Буданов.

Другие новости о генерале Буданове

Как писал УНИАН, командир штурмовой роты спецподразделения "Kraken" рассказал, как часто глава разведки Кирилл Буданов участвует в боевых заданиях. По его словам, глава ГУР в частности участвовал в освобождении поселка Русская Лозовая под Харьковом.

Также мы рассказывали, что Буданов пообещал отомстить россиянам за попытку отравления его жены. По словам генерала, ему известно, кто стоит за этим покушением, и "в ближайшее время" можно будет увидеть "ответные действия на российской территории".

Вас также могут заинтересовать новости: