FT отмечает, что успехи России свели на нет тяжело достигнутые преимущества украинской армии в прошлом году.

Российские войска стремительно захватывают все новые территории Украины, воспользовавшись трещинами в украинской обороне, вызванными нехваткой сил и ошибками военного руководства.

Как рассказали Financial Times высокопоставленные украинские чиновники, главная цель главы РФ Владимира Путина на поле боя в этом году — захватить как можно больше земли.

"Наша оборона дает трещины", — сказал один из чиновников. Он предупредил, что российские войска добились "тактического успеха" в Донецкой области и что, если ситуация не изменится, вероятны дальнейшие наступления.

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Наступление РФ нивелировало достижения ВСУ в прошлом году

Так, согласно оценке финской военной исследовательской группы Black Bird Group, площадь территории, захваченной российскими войсками с начала мая, почти вдвое превышает ту, которую украинские военные отвоевали в ходе своего летнего наступления год назад.

По их данным, ВСУ освободили около 321 кв. км в период с 1 июня по 1 сентября 2023 года, или в среднем по 24 кв. км каждую неделю. В то же время российские войска с 3 мая по 2 августа этого года захватили около 592 кв. км, или более 45 кв. км каждую неделю.

"За последний месяц россиянам удалось захватить несколько ключевых позиций и объектов рельефа, при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается", — отмечают аналитики.

Аналитики и солдаты говорят, что Россия также воспользовалась украинским недопониманием и неумелой ротацией на поле боя, что позволило добиться быстрого продвижения в нескольких случаях, особенно в районах Покровска и Торецка.

При этом, как отмечает FT, недавнее улучшение украинской огневой мощи пока не оказало влияния на поле боя. Эксперты говорят, что основной причиной продолжающегося российского прогресса является острая нехватка людей, в первую очередь пехоты в Украине.

Кроме того, стратегия России по расширению линии фронта в Харьковской области еще больше растянула силы Украины и оставила их с меньшим количеством резервов для ответа на российские наступления в направлении Покровска, Часова Яра и Торецка, отмечает сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли.

Какие действия предпримет Россия

Эксперты ожидают, что россияне активизируются в Донецкой области в этом месяце и попытаются продвинуться к Константиновке, которая станет главной целью после падения Часова Яра.

Как отмечает Франц-Стефан Гэди, научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне, украинским командирам, возможно, придется пересмотреть концепцию "активной обороны".

"Действительно ли [лучше] защищать каждый дюйм украинской территории, несмотря ни на что? Или не лучше ли отступить с определенных более открытых позиций?" — сказал он. Даже если это означало бы сдачу территории, это могло бы помочь сохранить ограниченные людские ресурсы и в конечном итоге усилить оборону, считает эксперт.

В то же время некоторые чиновники оптимистично настроены относительно того, что наступление России замедлится, поскольку ее войска будут приближаться к крупным городам, где украинская оборона более прочна.

Война в Украине - новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись возле Никольского, в Нью-Йорке и Желанном.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что на фронте сейчас сложно везде, но Покровское направление является наиболее тяжелым и угрожающим.

Как пишет The New York Times, если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту ВСУ на востоке, с другого направления.

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