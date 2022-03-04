Российские оккупанты убивают мирное население Харькова.

Харьков стал одним из самых пострадавших от ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов городов Украины.

Вот так 3 марта 2022 года выглядели улицы еще совсем недавно процветающего города.

Напомним, по данным ГСЧС Украины на 3 марта 2022 года, враг поражал своими смертоносными бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты в Харьковской области, цинично убивая мирное население.

По состоянию на утро 3 марта в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли 34 человека, 285 получили ранения.

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