Харьков после обстрелов оккупантами / фото УНИАН (Андрей Мариенко)
Харьков стал одним из самых пострадавших от ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов городов Украины.
Вот так 3 марта 2022 года выглядели улицы еще совсем недавно процветающего города.
Напомним, по данным ГСЧС Украины на 3 марта 2022 года, враг поражал своими смертоносными бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты в Харьковской области, цинично убивая мирное население.
По состоянию на утро 3 марта в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли 34 человека, 285 получили ранения.
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