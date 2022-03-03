Среди раненых – 10 детей.

По состоянию на утро 3 марта в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли 34 человека, 285 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В целом статистика потерь среди таможенного населения поражает: погибло 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошлых суток, со 2 по 3 марта, враг продолжал поражать своими смертоносными бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты, цинично убивая мирное население.

"Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковлевка и Хорошево Харьковского района. В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них отреагировали спасатели, работая даже под обстрелами", - добавили в ГСЧС.

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