Самая распространенная идея по реформированию армии - переход на контрактную службу.

Реформирование Вооруженных Сил Украины - одна из главных тем в последние несколько десятков лет. Переход от срочной к контрактной службе, создание мобилизационных резервов и опыт других стран, который стоит перенять.

Но может ли наконец измениться система формирования войска, а срочная служба вовсе исчезнет как явление, попытались разобраться журналисты "Сніданку з 1+1".

До войны украинская армия состояла из военных-срочников и контрактников. Эта система должна была претерпеть изменения раньше, говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

"У нас было 75 на 25% в пользу контрактной службы. В Украине были планы отказаться от срочной службы, реализовались определенные наработки. Многое скорректировала российская агрессия", — говорит Мусиенко.

В Украине самая распространенная идея по реформированию армии - переход на контрактную службу. Военный эксперт Олег Жданов озвучил ее преимущества: здесь присутствует мощная мотивация бойцов, они профессиональные.

"Если мотивация соответствует рыночным и социальным условиям, тогда человек заинтересован в повышении своей квалификации", — добавил эксперт.

По его словам, срочная служба - это о принудительности, несмотря на высокий уровень патриотизма в нашей стране. Еще один момент - короткий срок прохождения службы, а затем постоянно требуется переподготовка.

Предложенная идея о ежегодном прохождении военных курсов - не новая. Но и здесь есть свои особенности. Как говорит Жданов, это израильский вариант, а у них совсем другой военный бюджет.

В целом эксперты сходятся во мнении, что наша армия должна быть мультифункциональной, а за основу нужно брать опыт развитых стран.

Мобилизация в Украине

Как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, первоначальный план мобилизации в Украине, который утвердили после полномасштабного вторжения России, еще до конца даже не завершили. Генеральному штабу ВСУ по-прежнему нужны люди разных профессий.

Напомним, Верховная Рада Украины предусмотрела, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

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