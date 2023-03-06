По словам министра обороны, Генштабу ВСУ все еще требуются люди разных профессий.

Изначальный план мобилизации в Украине, который утвердили после полномасштабного вторжения России, еще до конца даже не завершили. Генеральному штабу ВСУ по-прежнему нужны люди разных профессий.

Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью изданию LIGA.net. Чиновник сказал: "Он (Генеральный штаб, — УНИАН) точно знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов".

Резников уточнил, что Министерство обороны осуществляет контроль над мобилизацией и хочет заменить всю бумажную документацию специализированной программой. Сейчас ведомство занимается ее внедрением.

Видео дня

"У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", — добавил Резников.

Отдельно министр обороны подчеркнул важность умения руководить подчиненными в армии: "Союзники предлагают лидерские курсы младших командиров, средних командиров и сержантов. Ведь именно сержанты – это костяк армии. Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью".

Мобилизация в Украине: последняя информация

С момента полномасштабного вторжения России в нашей стране проводится набор людей в армию. Военнообязанные получают повестки в разных местах, так как это разрешено законом.

Если после вручения повестки не явиться в центр комплектования, то может наступить уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако решение о наказании выносит суд.

Как объяснили адвокаты, процедуры аннулирования повестки нет, так как это оповещение о необходимости прийти в ТЦК.

Ранее УНИАН публиковал отдельный материал о видах повесток и правилах их вручения мужчинам.

Вас также могут заинтересовать новости: