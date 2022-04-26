Среди жертв до сих пор нет ни одного человека, который захотел дать показания следственным органам.

Российские военные насиловали и насилуют украинских детей и женщин. На бесплатную линию психологической поддержки для жертв сексуального насилия поступило более 400 звонков.

Об этом в интервью "Суспильному" рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

"В конце марта наши военные стали освобождать Киевскую область. Начались звонки, люди говорили, что они — жертвы сексуального насилия. Мы вместе с ЮНИСЕФ сделали бесплатную круглосуточную горячую линию по оказанию психологической поддержки. С 1 по 14 апреля таких звонков было 400. Сейчас, конечно, они продолжаются", - рассказывает она.

Среди обратившихся до сих пор нет ни одного человека, который захотел дать показания следственным органам. Многие жертвы сексуального насилия не помнят всего, что с ними происходило.

"Они помнят только начало трагедии и конец. А вот ту часть, чтобы рассказать о том, что происходило, - на это нужно время. Руководитель проекта говорит, что когда три, пять, шесть, иногда восемь сеансов пройдет, человек только потом говорит: "Спасибо, мне стало легче". То есть да, мы рассказываем о преступлениях, которые совершает РФ. Но проводить следственные действия - это работа генерального прокурора, правоохранительных органов. Они это делают", - комментирует Денисова.

Обращения поступают не только с освобожденных территорий, но и с захваченных российскими оккупантами - когда там возобновляется связь.

Из уже имеющихся рассказов следует - насильниками являются молодые люди, изнасилования происходят только публично.

"Есть две черты. Первое, что насильники — это молодые люди 20-25 лет. То есть те, которые как раз выросли на том, как правил Путин, на этой его пропаганде. Это первое. И второе - они делают это публично. Обязательно при других людях и группами. Чтобы видели другие, как издеваются над той, кого насилуют. И они же насилуют так: они удерживают одну, которая не хочет допустить изнасилования, например, сестры. У нас есть свидетельства, что ей 25 лет, а ее сестре 16. Они удерживают эту, 25-летнюю, она кричит, вымаливает на коленях: "Не делай это с сестрой, делай это со мной!". А остальные двое делают, что только пришло им на ум, с ее сестрой. То есть нужна помощь и той, и другой", - рассказывает омбудсмен.

Оккупанты насилуют и детей. Среди девушек-подростков есть беременные. После пережитого у детей появляются суицидальные мысли и чувство вины.

"А когда пять орков при матери изнасилуют 11-летнего мальчика, как можно это выдержать? А когда изнасилуют 14-летнюю три орка? Потом, когда освободили Бучу, мама ведет ее к врачу, а тот говорит, что она беременна. И нельзя сделать аборт. Вот что дальше, как вытащить и мать, и этого ребенка? Понимаете, они насилуют и кричат: "Видишь? Так будет с каждой нацистской шлюхой". А когда ребенок не хочет жить, 11-летняя девочка. Мать позвонила: "что делать?". Потому что она считает себя виновной в том, что не послушала мать. Мама ей запретила выходить, это в Гостомеле, а она хотела мамочке сделать что-то такое теплое: нарвать цветов. И тут - этот насильник. И она помнит только начало, а потом ничего не помнит, только когда ее уже повалили на землю. И плачет", - говорит омбудсмен.

Вас также могут заинтересовать новости: