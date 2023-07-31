Он также ответил, ощущается ли на фронте отсутствие "Вагнера".

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал, как меняется тактика русских в войне и какое подразделение оккупантов лучше всего воюет. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о том, как меняется тактика россиян, Пивненко отметил, что она меняется постоянно. "Но все зависит от подразделений. Там есть обычные воинские формирования, есть "мобики", есть "Вагнер", есть "Ахмат" и так далее", - сказал он.

Командующий добавил, что у оккупантов очень много артиллерии. "Они за счет массы людей и артиллерии выполняют большинство своих задач, уничтожают позиции. Нам надо маневрировать, отходить, постоянно менять тактики, переформировываться", - отметил Пивненко.

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Также на вопрос, какие подразделения захватчиков воюют лучше всего, и есть ли разница в их подготовке, он высказал мнение, что самые подготовленные из тех, с кем приходилось сталкиваться, - это "Вагнер".

"Но там тоже есть нюансы: там есть штурмовые подразделения и есть мобилизованные зэки, которые продолжают боевые действия в обороне. У них более жесткий подход, там не ценят человеческую жизнь. Поэтому и гонят их, за счет чего они иногда вскрывают наши пробелы или вскрывают наши точки ведения огня. Затем за счет артиллерии уничтожают огневые позиции и пытаются заходить", - пояснил командующий.

Отвечая на вопрос, упрощает ли задачу то, что сегодня "Вагнера" нет, он сказал: "упрощает".

"Вагнеровцы" в Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, наемники частной военной компании "Вагнер" начали массово прибывать в Беларусь после неудачного бунта в конце июня. Недавно украинские пограничники сообщали о пребывании в Беларуси примерно 5 тыс. "вагнеровцев".

В польском Сенате ожидают, что это преступная группировка начнет террористическую операцию в Сувальском коридоре, сочетающий Польшу и Литву.

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