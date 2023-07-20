На фронте есть некоторые изменения, отметил защитник Украины.

Командир взвода снайперов "призраки Бахмута" Александр (позывной "Призрак") сообщил, что российские захватчики используют оборонительную тактику.

На фронте есть некоторые изменения, поделился воин информацией во время телемарафон "Єдині новини". "Тактика у них... оборонительная... Есть изменения некоторые, но я еще раз скажу, есть более глубокая развединформация, которую, к сожалению, я не могу вам озвучить...", - отметил он.

"Призрак" добавил, что она в нашу пользу, но путем больших потерь для противника, к сожалению, и для нас также имеет неприятные определенные аспекты.

Видео дня

Контрнаступление ВСУ продолжается - что надо знать

Украинские воины уже длительное время ведут ожесточенные бои с российскими захватчиками, в частности, на Бахмутском направлении. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что контрнаступление Украины продолжается на южном и северном флангах у Бахмута.

Американские аналитики отметили, что наши защитники продвигались к западу от Андреевки. По официальным сведениям, по состоянию на 10 июля Силы обороны Украины освободили от россиян на Бахмутском направлении более 20 квадратных километров.

Вас также могут заинтересовать новости: