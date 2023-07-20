Командир взвода снайперов "призраки Бахмута" Александр (позывной "Призрак") сообщил, что российские захватчики используют оборонительную тактику.
На фронте есть некоторые изменения, поделился воин информацией во время телемарафон "Єдині новини". "Тактика у них... оборонительная... Есть изменения некоторые, но я еще раз скажу, есть более глубокая развединформация, которую, к сожалению, я не могу вам озвучить...", - отметил он.
"Призрак" добавил, что она в нашу пользу, но путем больших потерь для противника, к сожалению, и для нас также имеет неприятные определенные аспекты.
Контрнаступление ВСУ продолжается - что надо знать
Украинские воины уже длительное время ведут ожесточенные бои с российскими захватчиками, в частности, на Бахмутском направлении. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что контрнаступление Украины продолжается на южном и северном флангах у Бахмута.
Американские аналитики отметили, что наши защитники продвигались к западу от Андреевки. По официальным сведениям, по состоянию на 10 июля Силы обороны Украины освободили от россиян на Бахмутском направлении более 20 квадратных километров.