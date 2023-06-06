Британский аналитик Майкл Кларк проанализировал ситуацию с подрывом плотины в Новой Каховке.

Британский аналитик по вопросам обороны Майкл Кларк исключил причастность Украины к подрыву Каховской платины и подчеркнул, что этот теракт выгоден лишь России.

Об этом он сообщил в комментарии для издания Sky News. Кларк отметил, что взрыв произошел на российской стороне.

"Трудно поверить, что Украина стояла за атакой на плотину, поскольку ей нечего было выиграть. Очень трудно поверить, что Украина сделала бы это. Даже если бы они могли, следует помнить, что взрыв произошел на российской стороне плотины", - сказал Кларк.

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Аналитик также спрогнозировал, что высокий уровень воды в Днепре может помешать ВСУ форсировать реку во время контрнаступления.

"Хотя это было бы плохо для Крыма и русских, живущих в Крыму, несомненно, я считаю, что это скорее Россия, чем Украина. Украина ничего не выиграет от этого, Россия выиграет многое", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС - какие доказательства есть у Украины

Напомним, что в ночь на 6 июня случилась чрезвычайная катастрофа - оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Станция полностью уничтожена, уровень воды критический в некоторых регионах. Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты таким образом хотели помешать контрнаступлению ВСУ. Она уточнила, что враг пошел на опрометчивый шаг и теперь сам не знает, как спастись с территорий, которые затапливает водой. По ее словам, россияне готовились к подрыву заранее.

Со своей стороны начальник украинской разведки (ГУР) Андрей Юсов сообщил, что у Украины есть доказательства того, как Россия подорвала станцию. В частности, враг взорвал дамбу ГЭС дистанционно, указал он.

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