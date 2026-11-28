По оценке AP, он пока не предложил конкретных мер по решению проблемы роста стоимости жизни, которая стала одной из основных причин поражения республиканцев.

Президент США Дональд Трамп продолжает придерживаться своего политического курса, несмотря на поражение республиканцев на промежуточных выборах. Об этом пишет The Associated Press.

После того как демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, президент США, в отличие от своих предшественников, не стал пересматривать свою политику.

На этой неделе Трамп добился восстановления Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia и объявил о введении новых пошлин против Китая, Японии, Южной Кореи и Евросоюза.

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При этом, согласно опросу AP Voter Poll, 70% избирателей считают, что американская экономика работает в интересах богатых, а две трети опрошенных заявили, что введённые Трампом пошлины нанесли ущерб экономике.

По оценке AP, он пока не предложил конкретных мер по решению проблемы роста стоимости жизни, которая стала одной из основных причин поражения республиканцев.

Годовая инфляция по индексу цен личных потребительских расходов достигла 3,8%. Однако президент США сосредоточил внимание на снижении стоимости бензина.

Трамп также обвинил собственное Министерство торговли в публикации недостоверных экономических данных перед выборами. Ведомство пересмотрело показатель годового темпа роста ВВП в третьем квартале с 3,4% до 4,3%.

Несмотря на переход Конгресса под контроль демократов, Трамп рассчитывает на сотрудничество с ними, ссылаясь на своё право вето.

"Мне звонят демократы, потому что у меня есть право вето. Я не стремлюсь его использовать, но это очень сильный инструмент", - заявил он.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Юваль Левин отметил, что Трамп до сих пор не предпринял системных политических шагов в ответ на результаты выборов.

Политика Трампа

Ранее издание Axios писало, что в последние недели Джей Ди Вэнсу и Марко Рубио пришлось столкнуться с неприятными последствиями работы в команде Трампа - причем в крайне публичной форме.

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