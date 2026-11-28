На продолжительность жизни дельфинов влияет не только количество друзей.

Дельфины, которые постоянно поддерживают социальные связи со своей группой, в большинстве случаев живут дольше. Об этом говорится в новом исследовании, сообщает The Independent.

По словам учёных, это свидетельствует о том, что преимущества социальных взаимодействий выходят за рамки просто лучшего качества жизни животных.

Отмечается, что дельфины – социальные млекопитающие, которые формируют сложные, длительные отношения со своими сородичами. Предыдущие исследования показали, что отдельные особи развивают отношения, поддерживают социальные связи на протяжении всей жизни и сотрудничают с определенными партнерами.

Видео дня

Однако до сих пор не было ясно, каким именно образом длительные групповые отношения приносят пользу дельфинам.

"В новом исследовании ученые проанализировали данные за 40 лет, касающиеся 400 диких индо-тихоокеанских афалин из восточной части залива Шарк-Бей в Западной Австралии, чтобы выяснить, как общительность влияет на их выживание", – добавляют в материале.

Учёные из Университета Квинсленда обнаружили прямую связь между склонностью дельфинов к объединению в группы и продолжительностью их жизни, которая для некоторых из них достигала 53 лет.

"Пребывание в группах помогает дельфинам находить и налаживать дружеские отношения, обмениваться информацией и предоставляет больше возможностей для поиска партнеров", – рассказала Келли Михан, одна из авторов исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology.

Несмотря на то, что пребывание в большой группе обеспечивает защиту от хищников, если группа становится слишком большой, это может увеличить риск передачи заболеваний и спровоцировать конфликты из-за ограниченного количества пищи и партнеров.

Как показало исследование, на продолжительность жизни дельфинов влияет не только размер группы, но и стабильность социальных связей.

"С возрастом дельфины со временем налаживали все больше социальных связей, и поддержание этих дружеских отношений на протяжении всей жизни приносило им пользу и могло способствовать увеличению среднего размера группы. Мы обнаружили, что с возрастом животные начинали отдавать предпочтение определенному размеру группы, который им нравился, и не присоединялись к группам, которые были слишком большими или слишком маленькими", – отметила доктор Келли.

Также ученые отмечают, что два дельфина могут иметь одинаковое среднее количество друзей, но их способы общения могут значительно отличаться.

"Дельфин № 1 может быть интровертом и постоянно общаться с теми же двумя особями, тогда как дельфин № 2 ведет себя скорее как общительная особь – ему нравятся группы любого размера", – объяснила Селин Фрер, еще одна автор исследования.

В целом исследователи проанализировали 65 тысяч наблюдений за социальным поведением дельфинов и выявили четкие социальные различия между самцами и самками.

"Самки дельфинов могут быть более или менее общительными в зависимости от их индивидуальности. Поскольку пища является их основным ресурсом, а с нехваткой пищи они справляются, перемещаясь и разнообразя свои стратегии поиска пищи, им не нужны другие самки для успешного поиска пищи", – отметила она.

В то же время учёные предупредили, что такие выводы являются лишь корреляцией, а не доказательством того, что наличие большего количества друзей напрямую увеличивает продолжительность жизни.

Другие интересные материалы о животных

Ранее эксперты объяснили, почему кошка касается вас головой. С помощью прикосновения головой ваша кошка может показать, что считает вас близким и надежным человеком.

Также ученые рассказали, почему маленькие собаки живут дольше крупных. По их словам, продолжительность жизни зависит от многих факторов, но в целом можно сказать, что чем меньше размер собаки, тем дольше может быть ее жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: