Вышедший из берегов Днепр вымыл мины из прибрежных минных полей оккупантов.

Поток воды из прорванной дамбы Каховского водохранилища несет с собой российские противотанковые мины, которые оккупанты ранее установили вдоль левого берега Днепра. Некоторые мины взрываются, сталкиваясь с препятствиями в воде.

Как видно на одном из видео, опубликованном в сети, мины просто плывут в воде, поскольку содержат внутри полости с воздухом. Многие из них "мирно" прибивает к берегу, но некоторые детонируют, когда наталкиваются на берег или препятствия.

Это еще одна опасность, которую следует иметь в виду жителям Херсонщины, находящимся в зоне подтопления. Будьте осторожны и по возможности держитесь как можно дальше от прибывающей воды!

Подрыв Каховской ГЭС – последние новости

После разрушения ГЭС и снижения уровня воды в Каховском водохранилище Крым оказался под угрозой вновь потерять стабильное водоснабжение по Северо-крымскому каналу. Уже сейчас на полуострове отмечаются перебои с водой.

Как сообщили в МВД Украины, сейчас на правом берегу Днепра осуществляется эвакуация населения из некоторых районов Херсона, а также из поселков Антоновка, Камышаны, Зимовник, сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаровка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Приозерное.

Вас также могут заинтересовать новости: