Кулинич и Сивкович утаили информацию о планах по наступлению армии РФ из Крыма от руководства СБУ и государства.

Экс-глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич под кураторством бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича обеспечил быстрый захват южных областей Украины.

При этом Кулинич и Сивкович утаили информацию о планах по наступлению армии РФ из Крыма от руководства СБУ и государства. Об этом сообщает "Обозреватель".

По информации издания, следствие установило, что Кулинич и Сивкович работали на российские спецслужбы, по меньшей мере, с июня 2019 года и создали основу для быстрого захвата южных регионов Украины.

Сивкович и Кулинич входили в организацию, созданную начальником 9-го (украинского) управления Департамента оперативной информации 5-й Службы федеральной службы безопасности РФ Игорем Чумаковым.

Кроме того, следствие установило, что Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они передавали куратору сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.

О том, что вторжение начнется в ближайшие часы, контрразведчики СБУ доложили Кулиничу в 1:03 в ночь на 24 февраля - через сообщения в чате мессенджера, который использовался руководством и личным составом ГУ СБУ в Крыму для оперативного обмена информацией. Кулинич, прочитав текстовое сообщение и шифровку для Киева - не подписал сообщение для руководства СБУ и не предоставил никаких указаний подчиненным относительно информирования государственной власти о планах врага.

Именно поэтому нападение РФ со стороны Крыма стало неожиданностью для Вооруженных Сил Украины, а затем Россия смогла быстро захватить южные регионы Украины.

Следователи также утверждают, что Сивкович заранее знал о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину со стороны оккупированного Крыма – и одной из его задач было сделать так, чтобы в момент наступления 'часа Х' – начала вторжения – высшее руководство государства об этом узнало как можно позже.

Дело о госизмене:

16 июля в результате спецоперации был задержан бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или собирании с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

23 июля 2022 года стало известно о том, что экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене.

Следствие установило, что 5-я служба федеральной Службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным ГБР, Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, а на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, которые имеют разведывательные возможности на территории Украины и способны оказывать помощь работникам ФСБ.

Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

Также сообщено о подозрении в госизмене трем сотрудникам ФСБ РФ.

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