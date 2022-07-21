В Донецкой области пока остается 350 тысяч человек, среди нежелающих эвакуироваться из области две категории людей – те, кто не может, и те, кто не хочет.

К некоторым жителям, которые не хотят эвакуироваться из Донецкой области, возникают определенные вопросы и внимательное поглядывание со стороны правоохранителей.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона 20 июля.

По его словам, темпы эвакуации гражданского населения на Донбассе зависят прежде всего от желания самих людей, потому что все меры со стороны власти для этого проводятся. Сейчас существует две категории людей, которые не эвакуируются из области – те, кто не может, и те, кто не хочет. Именно среди тех жителей, которые не хотят эвакуироваться, некоторые люди вызывают определенные вопросы.

"Скажу откровенно, есть вопросы и внимательное поглядывание со стороны правоохранителей к этим людям. Необходимо всегда помнить, что те корректировки, те обстрелы которые идут, в большинстве своем - они делаются среди тех, кто находится в середине области. Это не тот вопрос, который обсуждается в целом, но я тоже им занимаюсь ежедневно, вместе с правоохранительными органами",- подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что эвакуация в Донецкой области проводится ежедневно и вопрос лишь в одном – желании самих людей.

"Транспорт, маршруты, логистические центры, которые оказывают информационную помощь - куда люди будут эвакуироваться. Все это предоставляется областной военной администрацией, военными администрациями на местах и руководителями городов, где не введены военные администрации",- пояснил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил относительно более упорные меры эвакуации для спасения здоровья и жизни населения накануне зимы и отопительного сезона, учитывая полуразрушенные дома и проблемы с газоснабжением.

"Это был приказ командующего и мое распоряжение, как начальника военной администрации. Но принудительных мер нет – это нарушение всех прав, силой мы не можем эвакуировать",- подчеркнул Кириленко.

Глава Донецкой ОВА проинформировал, что в Донецкой области пока остается 350 тысяч жителей.

"Это меньшее количество, с учетом того, что это наиболее плотно населенная область. Также, учитывая тех кто возвращался, когда обстрелы утихали, в частности это касается Краматорска и Славянска", - сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 12 июля председатель Донецкой ОВА поручил эвакуировать как можно больше жителей области до 1 октября. Поскольку из-за отсутствия газоснабжения и разрушения электросети жизнь в Донецкой области будет максимально сложной в течение осенне-зимнего периода.

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