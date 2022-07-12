Отмечается, что нынешний отопительный сезон в области будет крайне сложный, без газа.

Глава Донецкой ОВА поручил эвакуировать как можно больше жителей области до 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Как сообщил Кириленко, руководителям местных администраций поручено эвакуировать максимальное количество людей из Донецкой области до 1 октября.

"Нынешний отопительный сезон в области будет крайне сложный, без газа. Мы рассчитываем, что на начало зимнего периода в Донецкой области останутся максимум 230 тыс. человек"

Он также добавил, что имеющиеся в области электросети точно не выдержат зимнего объема потребления, и заверил, что власти прикладывают все усилия для скорейшей эвакуации местных жителей.

Напомним, Луганщина продолжает сдерживать русских от наступления на города Донетчины. Сейчас россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганщину.

Глава Луганской ОВА отметил, что так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате взрывов на складах боеприпасов.

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