Военные РФ действуют по плану и конкретным командам, считает эксперт.

Оккупанты не просто убивают украинцев, они насилуют женщин и детей, издеваются и пытают. Россияне совершали зверства на Киевщине, такие же случаи жестокости могут быть везде, где ступал "русский мир". Почему россияне насилуют украинцев, рассказал судебный эксперт, психолог и криминалист Юрий Ирхин.

Об этом сообщает ТСН.

Украинцы не могут понять, кто или что заставляет оккупантов совершать такие ужасные зверства. Психолог считает, что эти ужасы россияне устраивают сознательно.

"Я абсолютно убежден и утверждаю, что это не имеет ни малейшего отношения к теории сексуальности. Это действия по заранее продуманному плану и по конкретной команде. Война сама по себе - жестокая вещь, и вот такое насильственное поведение, причем массовое, заметьте, не один-два разовых случая, это система. Это говорит о том, что люди делали это не то что осознанно, а алгоритмически, то есть они выполняли конкретную задачу", - говорит Ирхин.

Также психолог рассказал, зачем россияне издеваются над украинцами. По мнению Ирхина, для оккупантов жители мирных населенных пунктов нашей страны уже были мертвыми.

"Конкретная цель - подавить, убить. Причем я убежден, что когда они заходили сюда к нам, на нашу территорию, по сути дела нас для них уже не существовало. Люди, над которыми они совершали насилие, уже были для них мертвы. Поэтому они творили все, что хотели. Им не просто развязали руки, им дали четкую установку совершать именно такие деяния. Вот что хотите, то и делайте - насилуйте, грабьте, убивайте", - отметил эксперт.

На вопрос о том, будут ли оккупанты совершать такие же ужасные зверства в других городах Украины, Ирхов с грустью ответил, что русские будут жестокими везде. Он также отметил, что в последнее время в обществе появляются мнения, что оккупанты якобы имеют признаки дегенерации. На самом же деле, утверждает эксперт, российские военные - "абсолютно нормальные адекватные люди".

"Они прекрасно понимают, что они делают. И они делают именно то, что им сказали делать. Наверняка даже кто-то из них получает при этом удовольствие. Кто-то, может быть, и не получает. Поэтому заявлять о том, что у них могло сработать подсознательное, животное внутри случайно проснулось, это слишком просто. Ни одно животное там внутри не просыпается, они четко выполняли четкую установку", - заявил Ирхин.

Кроме этого он добавил, что ссылаться на животные инстинкты и искать какие-то причины жесткости - значит оправдывать деяния оккупантов. Так неправильно, отвечать за насилие должны все, и военные, и те, кто давал им такие приказы. Установка шла с самого верха, от министра обороны и Путина.

Криминалист также прокомментировал жуткий инцидент, когда псковский десантник совершил надругательство над младенцем. В этом была конкретная цель - подавить волю, подавить волю к сопротивлению. Оккупанты показали, что для них ничего святого нет и не будет.

Насильники, которые издевались над женщинами и детьми в Украине, могут вернуться домой, если их не обезвредят. Затем они могут перенести насилие на свои семьи.

"Учитывая то, что все они разные, каждый будет по-своему переживать. Кто-то перенесет насилие в гражданскую жизнь. Кто-то застрелится и убьет себя, потому что психика может просто не справиться. Реакция может быть разной", - добавил Ирхин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Буче после изнасилования, которые массово совершали оккупанты, забеременели 9 украинок. А под Киевом у двух женщин убили мужей.

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