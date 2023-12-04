Госпиталь должен быть рассчитан на 150 человек, а сдать его в эксплуатацию планируют до весны 2024 года.

Из-за больших потерь российские оккупанты строят новый госпиталь на временно оккупированном полуострове Крым.

Как сообщил Центр национального сопротивления, госпиталь строят в Севастополе. Он должен быть рассчитан на 150 человек, а сдать его в эксплуатацию планируют до весны 2024 года. Однако, этот госпиталь не решит проблему, ведь потери захватчиков намного больше.

"Поэтому оккупанты и в дальнейшем будут использовать гражданскую инфраструктуру и ограничивать право местных на получение медицинской помощи", - добавили в ЦНС.

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Потери России на фронте

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 770 российских оккупантов. Общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ составили 332 тысячи 810 человек.

На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается снижение морально-психологического состояния среди военнослужащих оккупационных войск, оккупантов массово задерживают за административные и уголовные правонарушения.

За прошедший месяц среди представителей РОВ значительно снизился уровень исполнительной дисциплины из-за больших потерь личного состава противника, особенно это касается Бахмутского и Авдиевского направления. Следовательно, представители оккупационной "комендатуры" РФ задержали более тысячи представителей РОВ, совершивших уголовные и административные правонарушения. В частности такие как: самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ.

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