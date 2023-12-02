За прошлый месяц "комендатура" РФ задержала более тысячи представителей РОВ за уголовные и административные правонарушения, в частности такие как самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ.

На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается снижение морально-психологического состояния среди военнослужащих оккупационных войск, оккупантов массово задерживают за административные и уголовные правонарушения, сообщает Центр национального сопротивления.

"За прошлый месяц среди представителей РОВ значительно снизился уровень исполнительной дисциплины из-за больших потерь личного состава противника, особенно это касается Бахмутского и Авдеевского направления. Так, представители оккупационной "комендатуры" РФ задержали более тысячи представителей РОВ, совершивших уголовные и административные правонарушения. В частности такие как: самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ", - говорится в сообщении.

В ЦНС предупреждают, что такие действия со стороны представителей РОВ несут большую угрозу для гражданского населения оккупированных регионов, в частности, что касается вождения военных автомобилей в нетрезвом состоянии.

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Ситуация под Авдеевкой - что известно

По сообщению института изучения войны (ISW), российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области. При этом аналитики ISW также отмечали, что Минобороны России врет об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении.

Сейчас российские оккупанты возле Авдеевки в полтора раза снизили количество атак, что согласно сообщению Сил обороны, связано с очень большими потерями врага.

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