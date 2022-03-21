Он попал под санкции ЕС, Великобритании и Японии.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что в России приостановили работу предприятий концерна "Уралвагонзавод".

Об этом говорится в сводке штаба на Facebook.

Сообщается, что оккупанты сейчас испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и техники.

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", - говорится в сообщении.

Эти предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков и другой бронированной техники.

Напомним, что ранее ЕС запретил компаниям союза любые сделки с "Роснефтью", "Газпром нефтью", "Транснефтью", "Ростехом", "Оборонпромом", ОАК, ОСК, "Уралвагонзаводом", "Камазом", "Алмаз-Антеем", "Севмашем" и "Совкомфлотом".

Также "Уралвагонзавод" попал под санкции Великобритании и Японии.

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