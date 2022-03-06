Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга сообщила, что более миллиона украинцев остались без газа после обстрела российскими оккупантами газопроводов.
"По данным оператора газотранспортной системы Украины, в настоящее время поврежден магистральный газопровод Краматорск – Донецк – Мариуполь в результате обстрелов российских оккупантов. Из-за невозможности поддерживать давление, газопровод перекрыт, без газоснабжения 24 газораспределительных станций в Донецкой и Запорожской областях. Также обстрелами повреждены еще почти два десятка таких станций в Харьковской, Киевской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях. Более миллиона жителей Украины остаются без тепла и возможности приготовить еду", - сказала Денисова.
Также она добавила, что газовики сейчас ищут выход из ситуации, но сделать что-то срочно они не могут из-за активных боевых действий.