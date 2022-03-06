Российские оккупанты повреждают газопроводы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга сообщила, что более миллиона украинцев остались без газа после обстрела российскими оккупантами газопроводов.

"По данным оператора газотранспортной системы Украины, в настоящее время поврежден магистральный газопровод Краматорск – Донецк – Мариуполь в результате обстрелов российских оккупантов. Из-за невозможности поддерживать давление, газопровод перекрыт, без газоснабжения 24 газораспределительных станций в Донецкой и Запорожской областях. Также обстрелами повреждены еще почти два десятка таких станций в Харьковской, Киевской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях. Более миллиона жителей Украины остаются без тепла и возможности приготовить еду", - сказала Денисова.

Также она добавила, что газовики сейчас ищут выход из ситуации, но сделать что-то срочно они не могут из-за активных боевых действий.

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