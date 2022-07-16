Вопрос решен историко-топонимической комиссией города.

Из центра Одессы намерены убрать мемориальный комплекс с фамилиями героев СССР и соцтруда.

Об этом в Facebook сообщил историк, представитель историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете Александр Бабич.

По его словам, соответствующий вопрос рассматривался на последнем заседании комиссии.

"Героев Советского Союза и героев соцтруда мы точно очень скоро с Театральной площади уберем. Потому что это махровый совковый анахронизм", - написал он.

Он также отметил, что на повестку дня было вынесено много вопросов, в том числе о переименовании ряда улиц и тому подобное, которые будут решаться постепенно, в соответствии с действующим законодательством Украины.

Справка УНИАН. Комплекс "Стена Героев" расположен в центре Одессы, на Театральной площади. Он содержит 77 фамилий Героев Советского Союза и 71-героев соцтруда. Все эти люди - уроженцы Одесского региона.

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