ВСУ показали, как "мобики" меняют трупы в Бахмуте / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские воины раскрыли тактику российского командования по отправке в бой "пушечного мяса" под Бахмутом Донецкой области.

Видео, которое опубликовал украинский журналист Роман Бочкала, видно, как четверо оккупантов несут с поля боя "двухсотого" захватчика, а им навстречу идут трое "мобиков", которых отправили вместо убитого.

"Круговорот "чмобиков" в Бахмуте", - написал журналист.

Видео дня

Военный за кадром замечает, что тактикой "круговорота мобиков" российские командиры пользуются постоянно на Бахмутском направлении. По его словам, это только наглядная демонстрация тактики. На самом деле ее масштабы колоссальны.

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Бои за Бахмут: главные новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский отметил, что город Бахмут в Донецкой области украинские защитники держат хоть российские оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Несколько раньше появились шокирующие кадры из Бахмута, где сейчас ведутся тяжелые бои.

Вчера Зеленский заявил, что Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта, которая простирается на более 1300 километров.

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