Россияне - "мёртвая нация", заявил Михаил Подоляк.

Появление на вооружении украинских защитников американских истребителей F-16 серьёзно изменит расстановку сил на линии фронта, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

"Это серьёзно изменит то, что происходит по линии фронта... Будет наконец-то убран главный доминантный компонент России по линии фронта, то, что существенно влияет на продвижение или не продвижение вперёд. Это авиационное доминирование России (вертолеты Ка-52, МиГи, "сушки", дроны). Вот с этим надо будет работать".

По его словам, при одном условии у России не будет шансов им противостоять.

"Если объём будет существенен, тогда у России шансов… То, что они там будут мобилизовать бесконечно и укладывать штабелями своих мёртвых… Это мёртвая нация, зомби-нация, у них культ мертвого. Это не будет играть никакой роли, если у вас есть большой объём технологического оружия", - сказал он.

По словам Подоляка, "как только Украина получает качественный инструмент, оказывается, что он на голову выше всего того, что есть у России, и, соответственно, он реально меняет диспозицию на поле боя". Так, например, было с ATACMS, которые, как напомнил Подоляк, "хорошо отработали" по вертолетам россиян Ка-52.

Истребители F-16 в Украине - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, 27 декабря издание Newsweek со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что американские истребители F-16, вероятно, уже в Украине.

Комментируя это, в ВС ВСУ отметили, что опубликованный изданием "материал высосан из пальца".

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