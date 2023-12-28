В последние дни информационное пространство заполонили слухи о том, что самолеты уже в Украине.

Поставки оружия - очень чувствительная тема, и потому, скорее всего, официальное сообщение о том, что Украина получила американские истребители F-16, последует не сразу.

Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV, с F-16 может быть такая же история, как с дальнобойными ракетами ATACMS. Как известно, о передаче их Украине официально заявили лишь после успешного применения.

"Нужно обеспечить безопасность путей, по которым они перебрасываются, аэродромов, где будут базироваться эти самолёты. Много вопросов безопасности, которые не нужно на публику (выносить - УНИАН). Тем более во время такой большой войны, когда россияне могут достичь любой точки Украины ракетами или дронами", - считает эксперт.

Истребители F-16 для Украины

Как писал УНИАН ранее, на днях официально объявили, что в Королевских ВВС Великобритании прошла базовую подготовку первая группа из шести украинских пилотов. Сейчас летчики учатся управлению истребителями F-16 в Дании.

"Обучение в Британии началось в августе. Его уже закончили шесть опытных летчиков-украинцев. Еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировки в центрифуге в Британии", - сообщили в британском правительстве.

При этом в последние дни информационное пространство заполонили слухи о том, что F-16 уже в Украине.

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