Официально данная информация не подтверждена.

Американские истребители F-16, вероятно, уже в Украине, пишет Newsweek со ссылкой на источник в правительстве США.

За последние три недели ВСУ сбили восемь российских самолетов. Также в ночь на 26 декабря уничтожен БДК "Новочеркасск". Российские пропагандисты беспокоятся, что ВСУ смогли это сделать благодаря истребителям F-16, отмечает издание.

Официально данная информация не подтверждена.

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"Западные союзники Украины пообещали Киеву передовые самолеты F-16 американского производства несколько месяцев назад, но вопросы о том, когда именно самолет поднимется в небо над Украиной, оставались", - пишет Newsweek.

Отмечается, что Киев требовал самолеты, которые повысят способность Украины противостоять доминированию России в небе и нанести больше ударов по ключевым российским объектам.

"F-16 оснащены более современной авионикой и радарами и предназначены для запуска оружия стандарта НАТО, которое Украина использовала на своих старых самолетах советской эпохи", - указывается в материале.

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