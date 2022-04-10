Самые невероятные случаи противостояния обычных граждан Украины армии РФ.

Дедушка украл грузовик с боеприпасами и снаряжением, селяне сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс, а фермеры перетаскивают вражескую технику и отдают ВСУ. Все это – истории о храбрости и находчивости украинцев в противостоянии с российскими оккупантами.

Самые невероятные случаи борьбы мирных граждан с армией РФ собрали в одном сюжете журналисты ТСН.

На видео ниже рассказывается о фермерах, которые используют сельскохозяйственную технику для перевозки брошенных танков и боевых машин россиян. "Тракторные войска", как их прозвали в народе, даже стали основой для создания игрушек. Аграрии специально не уничтожают вражескую технику, если есть такая возможность. Командование просило доставлять боевые единицы украинским военным, чем фермеры активно и занимались.

Вторая невероятная история — о дедушке, который украл у оккупантов грузовик. Внутри обнаружились боеприпасы и прочее снаряжение. Украинские защитники были искренне шокированы поступком пожилого мужчины и похвалили его за партизанскую деятельность.

Не меньше отличились селяне, которые сожгли в поле посреди Баштанки зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Стоимость одной такой машины составляет $15 миллионов.

В Украине даже земля борется против врага. На Сумщине оккупанты пытались перейти реку, но в результате четыре танка увязли в грязи. Сначала два, а потом еще столько же, которые приехали вытаскивать первых. И это не все истории — больше в сюжете ниже.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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