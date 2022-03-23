Против российской армии готов воевать весь наш народ.

Украинский народ активно помогает ВСУ в борьбе с российскими оккупантами. Люди жертвуют деньги, собирают гуманитарную помощь и обеспечивают крепкий тыл. А некоторые граждане снабжают нашу армию техникой, которую отнимают у оккупантов. В первые дни вторжения РФ в Украину по Сети разлетелось видео, где фермер буксирует на тракторе украденный танк. Теперь похожим достижением отметился еще один пожилой мужчина.

Как показано на видео ниже, дедушка угнал у оккупантов грузовик и доставил нашим военным. Внутри транспорта обнаружились дополнительные трофеи – оружие и боеприпасы. Детали похищения не разглашаются, однако "операция" точно прошла успешно.

Пожилой украинец удостоился похвалы от бойцов ВСУ. Автор видео заявил: "Дед, ты красавчик! При Ковпаке [лидер партизанского формирования времен Второй мировой войны – УНИАН] должно быть служил".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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