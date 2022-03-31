Пограничники, ГСЧС и ТРО держат еще и подводные границы.

На Сумщине российский танк ушел на дно вместе с экипажем. Вылавливали их работники ГСЧС совместно с бойцами территориальной обороны.

Соответствующие фото опубликовали в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ. В ведомстве сыронизировали, что "еще лет 10 Сумщина будет собирать урожай освободителей".

"Пограничники, ГСЧС и ТРО держат еще и подводные границы. Зачищают подводников", – написали в ведомстве и отметили, что с телами утонувших в танке российских военных будут проведены процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством.

А что будет с утонувшей боевой машиной – это уже предстоит определить в рамках закона специальной экспертной группе.

Какая ситуация в Сумской области

Украинские военные 26 марта освободили от оккупации Тростянец. Военные путинской армии обстреливали его из разного вооружения, а параллельно мародерили и издевались над мирным населением.

То, как сейчас выглядит освобожденный от российских захватчиков населенный пункт – смотрите в фоторепортаже УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: