Украинскому государству нужно больше авиации, отметили в ОП.

Для того, чтобы Украина сбивала 100% российских воздушных целей, ей необходимо больше современных систем противовоздушной обороны и больше авиации, чтобы увеличить плотность.

У нас большая страна и нет времени на то, чтобы медлить, написал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"...россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов в день ради обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. Наша ПВО работает эффективно, но для 100% сбития российских воздушных целей нам нужно больше современных систем, больше батарей, больше авиации, чтобы увеличить плотность", - отметил чиновник.

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Противники 31 октября запустили по Украине более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555. По данным из открытых источников, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов, а ракеты Х-555 - 7,5 млн долларов.

Стоит отметить, что страны Запада помогли украинскому государству уменьшить вражескую угрозу с воздуха. В частности, 11 октября стало известно, что Украина получила первый немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, которое стартовало 24 февраля, просит союзников предоставить ей авиацию. Словакия уже передала нашей стране пять вертолетов.

Массированный вражеский ракетный удар по Украине 31 октября - самое важное

Противники утром ударили по ряду областей Украины, были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет противника.

Одна из российских ракет, которую сбили украинские воины, упала в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от границы с Украиной), жертвы не были зарегистрированы.

Позже стало известно, что в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от украинской границы), упала российская ракета, сбитая защитниками Украины.

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