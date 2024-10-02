Антиракета для сбивания стоит вдвое больше, чем иранская ракета.

Украина может сбивать иранские ракеты, однако это очень дорого. к тому же, для этого пригодны только комплексы Patriot, которых в Украине мало и точно не хватит для защиты всех городов. Об этом в интервью NV рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

"Сбивать можно, но сбивать нужно эти ракеты, которые стоят - ну, дальность 120 километров и стоимость там... россиянам, кажется, продают их по полтора миллиона [долларов]. А антиракета стоит от 2,5 до 3,5 млн. Это во-первых. И во-вторых - у нас этих комплексов сейчас пять [Patriot]... Румыны дают - будет шестой. А сколько у нас городов? Только прифронтовые города прикрыть, Киев и прифронтовые города. Возможно, придется уже Львов прикрывать", - пояснил эксперт.

Он обратил внимание также на тот факт, что если россияне до этого времени били ракетами Искандер-М и по ближним районам, и по дальним, то сейчас все Искандеры-М будут использоваться для отдаленных районов Украины, потому что в ближних районах их заменят иранские ракеты. А Искандеров-М Россия выпускает до 40-50 ракет в месяц.

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"У нас просто не хватит комплексов Patriot, чтобы прикрыть все на свете", - отметил он.

По словам Романенко, сейчас северокорейские ракеты запускает один дивизион из российской 91-й ракетной бригады. Там присутствуют корейские специалисты, для которых Украина - это полигон. Кроме того, 41-я гвардейская бригада тоже заканчивает подготовку на северокорейские ракеты, и будет выдвигаться для участия в боевых действиях.

"То есть нас ждет крайне тяжелая осень и зима. Крайне тяжелые периоды", - прогнозирует эксперт.

Иран передал России ракеты

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты. В ЕС отметили, что поставки баллистических ракет будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

Впоследствии Пентагон уточнил, какие именно ракеты Иран передал России. Там отметили, что Иран передал РФ определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath 360.

В то же время, по данным Reuters, поставка не включала собственно пусковые установки для них.

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