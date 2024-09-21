Сможет ли РФ запустить ракеты Fath-360 без иранских пусковых установок: мнение экспертов

Скорее всего Россия создаст под них собственную пусковую платформу.

Иран поставил России свои ракеты Fath-360 без пусковых установок. Возможно, это было решением самих россиян ввиду низкой надежности иранских установок. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Как отмечают эксперты, в целом для России не будет большой проблемой сделать собственные пусковые установки под предоставленные иранцами ракеты. Дело в том, что в Иране для запуска ракет Fath-360 используются преимущественно грузовики местного производства, которые являются копиями китайских Dongfeng KC. Поэтому у россиян могли быть большие сомнения относительно надежности таких пусковых платформ.

"Поэтому в Москве могли принять решение об установке ракет Fath-360 на собственное шасси, от, например, "Урал" или "КамАЗ". Тем более, что сам пусковой механизм не отличается сложностью", - говорят аналитики.

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О том, что РФ имеет возможность запускать иранские ракеты, говорит их отправка на полигон Ашулук сразу по прибытии в Россию. Очевидно для испытаний и обучения ракетчиков.

В целом в Defense Express сомневаются, что Иран намеренно подставил бы Россию, не дав ей пусковые установки.

"Потому что за передачу вооружения Тегеран получает, как сообщали в Пентагоне, ядерные, ракетные и другие военные технологии", - отмечают аналитики.

Иран не дал России пусковые установки к ракетам

Как писал УНИАН, недавно Иран передал России определенное количество ракет малого радиуса действия Fath-360. Однако, по данным Reuters, поставка не включала собственно пусковые установки для них.

По словам западных чиновников, пусковые установки не были отправлены по нескольким вероятным причинам. Одна из них заключается в том, что Россия вероятно планирует создать собственные машины под эти ракеты. По другой версии, задерживая поставку пусковых установок, Иран оставляет пространство для переговоров с западными государствами.

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