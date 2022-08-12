Оккупанты планируют вывозить технику из Беларуси.

У российских оккупационных войск отмечается дефицит БМП-2.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

"Да, это звучит невероятно, но факт остается фактом – на 6-й месяц войны у РОВ не хватает для комплектации своих подразделений БМП-2 и они начинают тянуть их с Беларуси", - говорится в сообщении.

Так, из Беларуси готовится вывоз не менее 32 БМП-2 с 969-й базы резерва танков.

"Собственно, вывоз боеприпасов из Беларуси понятен в связи с сокращением логистики подвоза, но дефицит БМП-2? Серьезно? Да, серьезно", - добавили в Страткоме.

Отмечается, что перед началом вторжения в Украину в составе российской армии насчитывалось до 3,5 тысяч БМП-2, причем 1,5 тыс. из них находились на хранении.

"Уже сейчас мы видим, что практически вся открытая информация о боеспособной технике, которая находится в строю, не соответствовала действительности. Причем в худшую сторону. Россия не имела 2 700 боеспособных танков, 2 000 БПЛА, тысяч ракет Х-22 и так далее. Значит, нет и заявленной численности БМП-2", - сказано в сообщении.

Напоминается, что на сегодняшний день документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2, а общая озвучена численность превышает 1 тыс. сожженных БМП-2.

"И если сопоставить цифры, фигурировавшие в открытых источниках годами и реальные, а так же потери РОВ, то более чем очевидно, у "второй" армии мира и в самом деле возникают проблемы даже с многочисленной БМП-2, которая на самом деле на вооружении ВС РФ оказалась не такая уж и многочисленная", - пояснили в Страткоме.

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