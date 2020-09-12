На внеочередном заседании ТКГ появился советник Путина господин Козак, и Кравчука это удивило.

На внеочередном заседании ТКГ после заявления главаря боевиков Пушилина был поднят вопрос о совместной инспекции с оккупантами позиций украинской армии под селом Шумы на Донбассе.

Об этом в эфире Свобода Савика Шустера сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

По его словам, по этому же поводу во время видеоконференции группы появился советник Путина господин Козак.

"Я был удивлен, почему вдруг на внеочередном заседании он появился. Он очень энергично, с нотами ультиматума, сказал: Украина должна решить, будет ли она выполнять Минские соглашения», – пояснил Кравчук.

Он добавил, что Козак ссылался на боевиков, которые, в свою очередь, утверждали о нарушении договоренностей от 22 июля украинской стороной.

«Причиной были траншеи в Шумах, на которых войска проводят инженерные работы. У нас был документ: видеонаблюдение ОБСЕ, которые зафиксировали, что никаких работ не проводили. И сказали, что это основание нашего выполнения договоренностей», – отметил глава украинских делегатов.

Однако представители ОРДЛО настаивали, что согласно их наблюдениям такие работы проводятся. Вот тогда, добавил Кравчук, после большой дискуссии сошлись на «инспекции».

Совместное инспектирование на Донбассе: что известно

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8: 00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе Шумов, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В тот же день участок в районе Шумов был обстрелян террористами.

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: Яна Ставская