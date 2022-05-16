Волонтеры InformNapalm поделились инсайдерской информацией.

В международном волонтерском сообществе InformNapalm предупреждают, что российские оккупанты могут готовить спецоперацию в Мариуполе с участием пленных военных и похищенных гражданских лиц.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале организации.

Там рассказали, что получили информацию из четырех источников о подготовке 16-17 мая (или позже) "масштабных действий ВС РФ" с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей. Привлечь планируют до двух тысяч человек. Волонтеры подчеркивают, что окончательный замысел агрессора пока не понятен.

Вот, что планируют оккупанты, по данным InformNapalm:

привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей;

отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный общевойсковой защитный комплект и дополнительные небольшие рюкзаки, содержимое которых неизвестно;

отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержимое которых неизвестно. В сопровождении с охраной на бронетехнике.

"Аналитики InformNapalm, основываясь на полученных данных, предполагают, что командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ якобы защитники "Азовстали" сдались в плен и после этого попытаются использовать содержимое цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защитников с их позиций. Также пленных могут использовать как живой щит для реализации штурмовой операции. Могут быть другие варианты развития событий", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что обнародование инсайдерской информации может помочь если не сорвать, то хотя бы предупредить о масштабных планах агрессора.

Ситуация на "Азовстали"

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших. В итоге разговор видимых результатов в этом вопросе не дал.