В городе проблемы с водой, едой и наличием денег.

Ситуация в разрушенном российскими войсками Мариуполе остается крайне сложной - улицы города превратились в реки, подвалы затоплены после попытки оккупантов возобновить водоснабжение.

Об этом пишет в своем Телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Питьевая вода для мариупольцев, как и ранее, малодоступна, нужно преодолевать немалый путь к точкам выдачи.

По его данным, которые подтверждаются на опубликованном видео, в городе наблюдается приток торговцев из окрестных сел, которые устроили на улицах стихийные рынки. Также там можно заметить большое количество детей.

"Но проблема - деньги. Появилась вторая точка "обнала" гривны возле "Метро". Курс 1,8, но в Донецке - 2,2. Мародеры под "крышей" самомэра Константина Иващенко грабят мариупольцев даже тут", - пишет чиновник.

Он напомнил, что в городе до сих пор остаются порядка 150-170 тысяч жителей.

Оккупация Мариуполя - что известно

Российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Под завалами погибло около 300 человек.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.

При этом российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами".