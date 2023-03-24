Во время оккупации в Изюме действовала тотальная система запугивания и террора местного населения.

OSINT-исследователи установили личность российского оккупанта Николая Литвиненко, который участвовал в оккупации Изюма.

Российским пропагандистам Литвиненко сочинял сказки, что местные жители якобы встречали вооруженных захватчиков как "освободителей". В стиле кремлевской пропаганды оккупант даже придумал историю, как помог "мальчику из Изюма", вручив ему подарок на день рождения.

"Собрали у кого что было, передали имениннику, поздравили, парнишка очень доволен был, ну и мы порадовались, что удалось при таких обстоятельствах сделать ребенку праздник", - утверждал Литвиненко.

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Как пишет Telegram-канал OSINT-Бджоли, "благотворитель" зарегистрирован в Брянской области. Участвовал в войне с первого дня полномасштабного вторжения на Изюмском направлении. OSINT-исследователи выложили телефонные контакты захватчика и даже фото его дома.

Изюм был освобожден во время Харьковского контрнаступления в сентябре.

Во время российской оккупации в Изюме действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. В городе было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Специалистами эксгумировано 447 тел погибших: 425 гражданских лиц, среди которых 5 детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У умерших установлены телесные повреждения в виде минно-взрывных травм, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения. У нескольких из погибших были связаны руки, переломаны кости, у ряда умерших - веревка на шее.

Идентификация российских преступников - последние новости

Ранее была идентифицирована личность российского оккупанта, который участвовал в убийствах украинцев. На фотографиях он с гордостью позирует на фоне разбомбленных домов гражданских.

Установлена личность и оккупанта-предателя - уроженца Украины Богдана Шароварина. Террорист участвовал в боевых действиях в Чернобыле, Буче, Ирпене, Изюме и Попасной.

Также благодаря OSINT-исследователям удалось отыскать данные российского убийцы, пытавшего украинского военнопленного, наемника "Ахмат" Евгения Зиброва.

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