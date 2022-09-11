Русские переправились на ту сторону реки Оскол.

Огромная колонна техники российских оккупантов спешно сбежала с Изюма, за который еще продолжаются бои.

Видео опубликовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его данным, колонна оккупантов переправилась на ту сторону реки Оскол, убегая от контрнаступления украинских воинов.

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На кадрах видно, что россияне перегоняли свою технику через обустроенную переправу. Мост через Оскол разрушен.

"Колонна орков убегает из Изюма через реку Оскол. Напоминает март на Киевщине. Но как же их много, русских долбо*бов, которые пришли к нам с войной", - написал журналист.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

11 сентября 2022 года председатель Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что россияне пакуют награбленное и бегут. Российские военные покидают даже города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

По состоянию на 11 сентября до выхода на госграницу на Харьковщине ВСУ оставалось пройти еще 50 километров.

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