Россиянин добровольно отправился на фронт убивать украинцев.

OSINT-исследователи идентифицировали личность еще одного российского оккупанта, который участвовал в убийствах украинцев. На фотографиях он с гордостью позирует на фоне разбомбленных домов гражданских.

Как пишут ОSINT-Бджоли, оккупанта зовут Максим Марченков 1988 года рождения. В мирной жизни убийца подрабатывал в Москве крановщиком, но денег, чтобы обеспечить семью, похоже не хватало.

В базе должников на Марченкову висит более 800 тысяч рублей. Оккупант имеет жену и четверых детей. Утверждается, что россиянин добровольно отправился на фронт убивать украинцев.

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Эксперты нашли контакты Марченкова в Whatsapp и Telegram.

Потери РФ в Украине - последние новостей

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в боях уже 167 490 оккупантов и тысячи единиц техники.

В течение 21 марта подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два ЗРК врага, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и еще один важный объект противников.

Накануне спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили два вражеских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

В связи с большими потерями россияне пополняют силы под Угледаром ранеными оккупантами.

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