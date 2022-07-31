Расследователи из InformNapalm, вероятно, идентифицировали еще одного российского военного, которого пользователи заметили на видео пыток украинского военнопленного.
Об этом говорится в Telegram международного разведывательного сообщества.
Согласно фото и видео в сети и кадрам пыток украинского военного этим палачом может быть наемник подразделения "Ахмат" Евгений Зибров из оккупированного Севастополя.
Парень имеет характерную горбинку на носу, на опубликованных фото в соцсетях Зибров позирует в военной форме оккупантов, публично поддерживает вооруженную агрессию против Украины и имеет примечательную родинку на правой щеке.
Характерно, что российский наемник на видео с украинским военным был в медицинских перчатках, чтобы в будущем предотвратить установление личности убийцы.
Напомним, на днях сетью разлетелись шокирующие кадры пыток и убийства украинского военнопленного.
На опубликованном видео российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Личность самого палача в соцсетях оперативно установили.
Офис генпрокурора сообщил, что начато уголовное производство после появления видео (производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).
В частности, в ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленного в форме военнослужащего ВСУ.