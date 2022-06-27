Начинаем неделю с оптимистичных видео, подписали видео защитники.

Украинские воины не устают уничтожать вражескую рашистскую бронетехнику. На этот раз удачной охотой поделились бойцы с 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Видео с российским танком, который подрывается на мине, опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно осуществляют российские войска. Начинаем неделю с оптимистичных видео. Пусть больше российских танков пылают на нашей земле! - говорится в заметке.

По словам "холоднояровцев", за 10 минут загорелся еще один вражеский танк и "разулись" две вражеские бронемашины, "а экипажи спешились и побежали в сторону российских войск".

Что известно о потерях врага на войне

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери оккупантов в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку. С 24 февраля и по сегодняшний день украинские защитники "откобзонили" не менее 35 тысяч российских "туристов".

В то же время, украинские военные продолжают операцию на Змеином. Ночью было нанесено более 10 точных поражений по захваченному россиянами острове, уничтожена радиолокационная станция и два ЗРК "Панцирь-С1" оккупантов.

Ранее Нацгвардия обнародовала видео, на котором защитники Украины вели бой за Рубежное. На кадрах показано, в каком аду гвардейцы удерживали населенный пункт и мужественно выполняли задания.

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