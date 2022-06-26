Бои за город продолжались почти два месяца.

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии обнародовала видео боев за Рубежное (Луганская область).

Бои за город продолжались почти два месяца. В результате город почти полностью разрушили оккупанты из-за постоянных артиллерийских и авиационных ударов. На видео видно, в каком аду гвардейцы удерживали населенный пункт и мужественно выполняли задания.

Известно, что российские захватчики в боях за Рубежное потеряли 70% личного состава роты, когда как минимум три недели пытались взять под контроль только одну улицу.

В начале июня в американской компании Maxar Technology показали спутниковые снимки разрушенного Рубежного.

Недавно глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что украинские защитники атаковали командный пункт с чеченцами в Рубежном.

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