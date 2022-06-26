Технику пытались спрятать среди густых зарослей деревьев.

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского пополнили счет уничтоженной вражеской техники. Они взорвали БТР оккупантов в Николаевской области.

О метком ударе по россиянам рассказал пресс-центр подразделения на официальной странице на Facebook.

"Где-то в южных степях Николаевщины разведка 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружила вражеский БТР, пытавшийся скрыться в зеленке. За ним отправилось подразделение, уже имеющее положительный опыт по уничтожению вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна-П", — сказано в официальном сообщении.

К публикации прикрепили ролик, в котором демонстрируется попадание в машину оккупантов. БТР пытались спрятать среди густой растительности, но это не помогло спасти его от снаряда.

На видео слышны закадровые комментарии украинских солдат. После обнаружения машины один боец сказал другому отправить рашистам "смаколик".

Напомним, ВСУ продолжают эффективно применят противотанковый ракетный комплекс отечественного производства "Стугна-П". Ранее бойцы 58-й бригады использовали ПТРК для уничтожения минометного расчета россиян. А львовские десантники отработали из "Стугны-П" по двум вражеским танкам.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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