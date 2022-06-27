Сейчас известно об уничтожении очередного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Украинские военные продолжают операцию на Змеином, ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем операцию на Змеином", - отметила она.

По словам Гуменюк, этой ночью украинскими силами было нанесено более 10 точных поражений по острову.

"Мы доразведываем результаты поражений, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", - уточнила глава пресс-центра.

Она также напомнила, что во время предыдущих ударов по острову была уничтожена радиолокационная станция, что является весьма существенным поражением для оккупантов на острове, а также два ЗРК "Панцирь-С1".

"Военная операция рассчитана на достаточно длительное время и на абсолютное освобождение острова от оккупантов", - подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, операция против российских оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до полного освобождения острова.

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