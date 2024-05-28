На видео продемонстрирована российская газовая граната РГ-ВО

РосСМИ слили доказательства применения российскими войсками химического оружия против ВСУ на фронте. Как обратил внимание тг-канал Astra, журналист российского информагентства RT Андрей Филатов показал, как российские войска "выкуривали" украинского пулеметчика с позиции в районе Авдеевки.

Видео, на котором Филатов признался в использовании ВС РФ химического оружия — газовых гранат, опубликовал официальный телеграм-канал RT.

"Здесь видно противогаз, который висел у пулеметчика. Цинки из под патронов. Здесь вот газовая граната, которую сбросили мы", — говорит Филатов в своем репортаже.

Как отмечает Astra, Филатов показал, предположительно, российскую газовую гранату РГ-ВО (ручная граната – вещество отравляющее).

Как отмечали в ВСУ, в РГ-ВО содержится отравляющий газ хлорацетофенон. Этот газ находится в 1 списке Конвенции о химическом оружии (КЗХО). Симптомы отравления хлорацетофеноном это обильная рвота и слезоотделение, а также раздражение кожи.

По словам Филатова, украинская позиция была взята российскими войсками 1 декабря 2023 года. В посте RT отмечается, что "ранее публиковать эти кадры было нельзя из соображений безопасности". При этом впервые об использовании гранат РГ-ВО российской армией Украина сообщила в том же месяце.

Россия применяет химоружие на фронте

Недавно Соединенные Штаты объявили о введении санкций против российских организаций, связанных с программами по созданию химоружия. В заявлении говорится, что войска РФ применяют против украинских солдат удушающий агент хлорпикрин.

В ответ на это обвинение пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно и ничем не подкреплены".

Как заявила помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council Эмма Никс, если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия.

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