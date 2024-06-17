Это вещество вызывает сначала раздражение кожи, затем отравление, что имеет крайне негативные последствия для жизни и здоровья.

Российские оккупанты активно используют люизит - боевое отравляющее вещество. Первые несколько раз были подтверждены еще в прошлом году.

"Это вещество, которое вызывает сначала раздражение кожи, затем отравление, что имеет крайне негативные последствия для жизни и здоровья военнослужащих. Люизит запрещен к использованию, как и все боевые отравляющие вещества. И обязательства о неиспользовании брала на себя Российская Федерация", - рассказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, до этого захватчики массово использовали такие вещи, как хлорпикрин, в формате боевых гранат. Их обычно чаще применяют во время разгона демонстрантов. Россияне же сбрасывали хлорпикрин с дронов на позиции ВСУ. По мнению Згурца, использование люизита - это новый шаг в сторону эскалации.

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"Это должно быть поводом для рассмотрения этой ситуации международными структурами, которые отвечают за соблюдение правил ведения боевых действий. Мы понимаем, что Россия игнорирует такие правила, но в любом случае придание огласки этому факту является крайне важным на текущем этапе. Надеюсь, что наши соответствующие органы обеспечат сбор данных о случае использования врагом люизита, а также максимальное информирование мирового сообщества, что Россия прибегает к использованию боевых отравляющих веществ на поле боя", - подытожил эксперт.

Использование химического оружия

Как писал The Wall Street Journal, Россия применяет запрещенное химоружие, в частности хлорпикрин, в боях по всей линии фронта в Украине, чтобы ослабить способность украинских войск защищать укрепленные позиции и даже заставить их отступить.

В мае США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и поставке химического оружия, используемого на фронте.

Помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council Эмма Никс отметила, что если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия.

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