Жители Херсона говорят, что по всему городу расставлены блокпосты.

Жители Херсона вопреки блокированию оккупантами украинской гумпомощи отказались брать "помощь", которую россияне привезли в центр города.

Об этом в Facebook заявил Сергей Павлюк.

По его словам, некоторые украинские операторы мобильной связи все же в городе работают. Мужчина выложил на своей странице в соцсети видео с несколькими грузовиками, припаркованными возле админзданий.

Как уточнил Павлюк, в грузовиках оккупанты привезли свою "помощь".

"Привезли бл*** гуманитарку, сейчас ее куда-то увозят ... День тяжелый. Блокпосты по всему городу. Попытались заснять, что якобы там кто-то встречает (захватчиков – ред.) с цветами. Не успел отснять, было в 13:00 ... в 13: 00 выключили связь. Прибежали, что-то там они поснимали. Несколько человек взяли коробочки, послали на*уй. Херсон продолжает стоять. Очень много очередей в магазины, покупают все, что есть. Херсон нуждается в гуманитарной помощи... Гуманитарку привезли, несколько человек подходило, но в общем не брали", - сказал он.

Как писал УНИАН, оккупанты отказали в "зеленом коридоре" для поставки гуманитарной помощи для херсонцев.

Утром, 4 марта, оккупанты отключили мобильную связь на территории всей Херсонщины. Сейчас работает только WiFi.

2 марта после боев оккупанты взяли под контроль Херсон. В частности, они захватили здание ОГА и телевышку. Вскоре появилась информация, что оккупационные войска планируют провозгласить "Херсонскую народную республику". Для этого в город свозят 2 больших автобуса, 20 авто, 2 микроавтобуса и 7 "ГАЗелей".