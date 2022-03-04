Оккупанты отключили мобильную связь на Херсонщине / фото УНИАН
Оккупанты отключили мобильную связь на территории всей Херсонщины.
Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.
"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" на территории всей Херсонщины", - говорится в сообщении.
Он добавил, что сейчас работает только WiFi. Ситуация выясняется.
Как сообщал УНИАН, 2 марта после боев оккупанты взяли под контроль Херсон. В частности, они захватили здание ОГА и телебашню.