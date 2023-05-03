Российские оккупанты били по жилым домам.

Вследствие враждебного удара по Токаревке Херсонской области, во дворе собственного дома погиб мужчина.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, утром россияне били по жилым домам в Токаревке.

"По предварительной информации, один человек погиб", - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, 47-летний мужчина погиб во дворе собственного дома, получив несовместимые с жизнью травмы. Сейчас экстренные службы работают на местах ударов.

Ситуация на Херсонщине - последние данные

Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую область из различных видов вооружения. В частности, враг бьет по территории области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, беспилотников и авиации.

Так, за сутки, 2 мая российские захватчики 106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 385 снарядов. Вражеские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате российских атак на Херсонщине за сутки погибли четыре человека, еще семеро, среди которых 17-летний подросток, получили ранения.

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