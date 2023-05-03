Вследствие враждебного удара по Токаревке Херсонской области, во дворе собственного дома погиб мужчина.
Как сообщает Херсонская областная военная администрация, утром россияне били по жилым домам в Токаревке.
"По предварительной информации, один человек погиб", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, 47-летний мужчина погиб во дворе собственного дома, получив несовместимые с жизнью травмы. Сейчас экстренные службы работают на местах ударов.
Ситуация на Херсонщине - последние данные
Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую область из различных видов вооружения. В частности, враг бьет по территории области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, беспилотников и авиации.
Так, за сутки, 2 мая российские захватчики 106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 385 снарядов. Вражеские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области.
В результате российских атак на Херсонщине за сутки погибли четыре человека, еще семеро, среди которых 17-летний подросток, получили ранения.